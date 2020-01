Cláudia Raia conta como conheceu o marido e revela: "Ele queria nacionalidade italiana. Deu o golpe na verdade!"

mais sobre

A atriz está casada com Jarbas Homem de Mello há nove anos e, juntos, contracenam em 'Conserto Para Dois', uma comédia musical em cena no Teatro Tivoli a partir de 22 de janeiro. Cláudia Raia fala ainda sobre a morte da mãe: "Ela foi embora na hora do meu voo [de regresso ao Brasil]".