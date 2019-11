Ser pai nos dias de hoje: "Somos mais próximos somos mais do toque, do carinho, do afecto"

Vídeos Mais sobre O Programa da Cristina Ser pai nos dias de hoje: "Somos mais próximos somos mais do toque, do carinho, do afecto" mais sobre Uma conversa sobre o papel dos pais com Inês Teotónio Pereira, Pedro Ferreira e Cristina Valente