Fábio Carvalho foi diagnosticado com um linfoma e, apesar de tudo, avançou, juntamente com a mulher Susana, com a adoção de Diogo e Luís. "Sem nunca me ter visto agarrou-se à minha perna e perguntou 'pai, posso sentar-me ao teu colinho?'", recorda Fábio.