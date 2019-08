Sérgio Rossi emociona-se, ao falar do produtor d'O Programa da Cristina: "Ele acreditou em mim e no meu trabalho"

Vídeos Mais sobre O Programa da Cristina Sérgio Rossi emociona-se, ao falar do produtor d'O Programa da Cristina: "Ele acreditou em mim e no meu trabalho" mais sobre O músico começou a cantar aos nove anos e hoje, recorda algumas pessoas que foram marcantes no seu caminho: "Eu sou uma pessoa grata... Aprendi muito com o meu insucesso!"