Pais vivem aterrorizados com filho problemático: "Ele veio com uma faca e eu meti-me no meio"

Vídeos Mais sobre O Programa da Cristina Pais vivem aterrorizados com filho problemático: "Ele veio com uma faca e eu meti-me no meio" mais sobre Veja a entrevista exclusica feita aos pais deste homem e os comentários de Mauro Paulino, Hernâni Carvalho e Vítor Marques.