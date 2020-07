Malassadas

Ingredientes



1kg de farinha de trigo

20g de fermento de padeiro

8 ovos

3 colheres de sopa de açúcar

sumo de 3 laranjas

1 cálice de aguardente

leite, sal e óleo q.b



Dissolve-se o fermento em água fria. Peneira-se a farinha para um alguidar, faz-se um buraco no meio e junta-se o fermento, o sumo das laranjas, o açúcar, a aguardente e uma pitada de sal. Vai-se acrescentando 1 ovo de cada vez e batendo sempre com as mãos como se fossem duas pás.

Junta-se um pouco de leite se for necessário para que a massa fique com a consistência de um polme grosso. Põe-se depois a levedar durante duas a três horas, embrulhando o alguidar num cobertor.

Depois de lêveda, com as mãos untadas com óleo, tiram-se bocados de massa que se esticam com os dedos e fritam-se em óleo bem quente, polvilhando-se depois com açúcar.