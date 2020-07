Arroz Doce

INGREDIENTES:

250gr de arroz carolino

200gr de açúcar

30gr manteiga

Meio litro de água

1 pau de canela

1 casca de meio limão

1.5/2L de leite

3 gemas de ovos

Sal - q.b

PREPARAÇÃO:

Num tacho, ponha a água, a manteiga, uma pitada de sal, a casca de limão e o pau de canela.

Quando ferver, junte o arroz e deixe cozinha-lo até abrir. De seguida, vai juntando, pouco a pouco, o leite, mexendo continuamente até cozinhar.

Quando cozido, junte o açúcar, deixando-o dissolver, retire do lume e junte as três gemas envolvendo bem no arroz. Sirva com canela em pó a gosto.