Salada de Espinafres com Lentilhas, Ovo e Presunto

30 Min.|4 PESSOAS| FÁCIL

INGREDIENTES

PARA A SALADA

• Ovos M Go Bio Pingo Doce 6;

• Lentilhas cozidas Pingo Doce 2 frascos;

• Espinafres frescos Pingo Doce 100g;

• Mistura de alfaces 200g;

• Presunto 100g;

• Cebolinho picado 3 c. de sopa.

PARA O MOLHO

• Azeite Pingo Doce 4 c. de sopa;

• Vinagre de sidra Pingo Doce 2 c. de sopa;

• Mostarda Dijon Pingo Doce 1 c. de sobremesa;

• Mel 1 c. de sobremesa;

• Sal 1 c. de sobremesa;

• Pimenta-preta q.b.

PREPARAÇÃO

1. Introduza os ovos num tacho com água 10 minutos depois de a água começar a ferver. Escorra-os e deixe-os arrefecer ligeiramente. Descasque-os e reserve;

2. Escorra as lentilhas;

3. Lave e seque as folhas de espinafres e as alfaces;

4. Para o molho, misture todos os ingredientes num frasco e agite bem. Reserve;

5. Entretanto, prepare o presunto crocante. Retire o excesso de gordura, possível, das fatias de presunto e disponha-as separadamente sobre uma ou duas folhas de rolo de papel de cozinha. Cubra com outra folha de papel, para que as fatias fiquem total mente cobertas. Leve ao micro-ondas durante 30 segundos na potência máxima. Se as fatias não estiverem bem secas, programa o micro-ondas mais uns segundos. Reserve;

6. Disponha os espinafres e as alfaces numa travessa, e, por cima, adicione as lentilhas e os ovos picados;

7. Polvilhe com cebolinho picado, regue com o molho e por cima desfaça as fatias crocantes de presunto. Sirva de imediato.

Bom apetite!