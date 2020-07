LULAS RECHADAS COM MORCELA E MOLHO À BORDALESA 

INGREDIENTES:

Lulas limpas - 1kg;

Morcela - 200gr;

Bacon - 100 gr;

2 cebola;

Alho - 2 dentes;

2 tomates;

2 fatias de sobras de pão;

2 rabanetes;

1 pacote de rúcula;

Azeite, coentros, limão, manteiga, vinho tinto e vinho branco - q.b;

PREPARAÇÃO

Pique o alho e a cebola, o bacon e leve alourar em azeite. De seguida, acrescente a morcela sem pele e deixe fazer uma pasta misturando os ingredientes. Para finalizar, junte o pão em pedaços sem côdea, anteriormente demolhado, e coentros picados.

Depois de limpa, tempere a lula com um pouco de sumo de limão e sal. Recheie com o preparado e, depois de recheado, una a lula espetando um palito e reserve.

Numa frigideira à parte, coloque um fio de azeite e quando bem quente ponha a lula a fritar. Vai virando de ambas as partes até ficar marcada de todas as partes. Junte tomate aos cubos e flameje com um pouco de vinho branco e deixe cozinhar aproximadamente por 5 minutos.

Emprate, cortando os rabanetes aos círculos.

PARA O MOLHO À BORDELESA: pique uma cebola e leve à frigideira com uma colher de manteiga vaqueiro ou margarina. Deixe refogar. Depois de refogado, refresca-se com vinho tinto e por fim adicione uma concha de molho demi glace.