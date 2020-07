Bolo Monchique

Ingredientes

500G de açúcar

8 Ovos

1 Pacote de fécula de catata

2 Colheres de chá de pó royal

3 Colheres de sopa de vinagre normal

A fruta pode-se trocar consoante a época

Preparação:

Bate-se as gemas com o açúcar e junta-se o vinagre. Depois mistura-se a fécula com o pó Royal e por ultimo as claras em castelo firmes.

Unta-se uma forma sem buraco com manteiga ou margarina e farinha e leva-se a cozer em 3 quartos de hora com o forno a 170º, ao meio do forno.