Salmão com Pesto de Pistachos

Ingredientes para o pesto:

- 1 chávena de miolo de pistachio

- Salsa fresca

- Manjericão fresco

- 2 dentes de alho

- Sumo de 1 limão

- Azeite

- Sal



Ingredientes para a cama do assado:

- 2 bolbos de funcho

- 2 cebolas

- Azeitonas verdes

- 4 tomates

Modo de preparação:

1. Comece por preparar o pesto: num processador, pique o miolo de pistachio, a salsa, o manjericão, o alho, sumo de limão azeite e sal até criar assim uma pasta; esfregue bem os lombos de salmão nessa pasta e reserve;

2. Corte grosseiramente os outros ingredientes, isto é o funcho, as cebolas e os tomates, e disponha-os num tabuleiro de ir ao forno regado com um generoso fio de azeite; aproveite para utilizar algum do sumo de limão que tenha sobrado do pesto, por exemplo, e salpique ainda os legumes com um pouco de vinagre balsâmico;

3. Disponha os lombos de salmão nesta caminha de legumes e leve ao forno previamente aquecido cerca de vinte minutos, porque não queremos o salmão seco;

4. Coza quinoa, ou arroz, se preferir, escorra muito bem e sirva a acompanhar.