Torta de Limão e torta de noz

Torta de Limão

Ingredientes

 12 ovos

 500 g açúcar

 raspa e sumo de 1 limão

 2 colheres de farinha peneirada

 1 colher sopa de manteiga derretida

Modo de preparação

1. Bate-se tudo

2. Vai ao forno no tabuleiro forrado a papel vegetal, durante 20 minutos no forno pré aquecido a 200 graus

3. Retirar do forno e enrolar de imediato



Torta de noz

Ingredientes

 400g açúcar

 2 colheres farinha peneirada

 Canela q.b.

 400g ovos

 8 colheres vaqueiro derretida

 100g de miolo noz moída