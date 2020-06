PAVLOVA DE FRUTOS VERMELHOS

INGREDIENTES:

BASE DE MERENGUE

6 claras de ovo

Chávena e meia de AÇÚCAR CRISTAL

2 colheres de sopa de AMIDO DE MILHO

1 colher de sopa de VINAGRE BRANCO

1 vagem de Baunilha

1 pitada de SAL

DOCE DE MIRTILO

200 gramas de MIRTILO

24 colheres de sopa de AÇÚCAR CRISTAL

CHANTILLY DE FRAMBOESA

500 gramas (2 xícaras ou 1 garrafinha) de CREME DE LEITE FRESCO

24 gramas (2 colheres de sopa) de AÇÚCAR REFINADO

1/2 FAVA DE BAUNILHA ou 15 ml (1 colher de sopa) de EXTRATO DE BAUNILHA

200 gramas de FRAMBOESA

FRUTA FRESCA PARA A DECORAÇÃO

100 gr de MIRTILOS

100 gr de AMORAS

200 gr de FRAMBOESAS

100 gr de MORANGOS

1 tangerina

PREPARAÇÃO

BASE DE MERENGUE

1. Comece por bata as claras na batedeira em velocidade baixa até estar começarem a espumar, antes do castelo e comece a introduzir o açúcar, continuamente, pouco a pouco, batendo sempre, até que este se esgote; bata depois mais uns minutos até que o açúcar fique completamente incorporado e esteja dissolvido; a sua mistura deve estar consistente antes de começar a juntar o resto dos ingredientes;

2. Assim que estiver firme, acrescente o amido de milho peneirado, o vinagre, a baunilha e o sal, batendo sempre na tal velocidade baixinha;

3. Quando estiver tudo lindamente incorporado, com a ajuda de papel vegetal e uma caneta, desenhe um círculo no papel e faça assim uma espécie de vulcãozinho com o merengue que esteve a confeccionar;

4. Com a espátula, trabalhe os lados do seu vulcão e forme uma cavidade mais baixinha que irá preencher depois;

5. Leve ao forno muito baixinho cerca de uma hora; Muito baixinho 120ºC;

6. Desligue o forno e deixe o merengue arrefecer bem até o rechear; o ideal é deixá-lo arrefecer no forno umas 6 horas, com a porta entreaberta;

DOCE DE MIRTILO

1. Pique os mirtilos devidamente lavados, juntamente com o açúcar, até obter um puré; transfira esse puré para uma panela, leve ao lume e deixe cozinhar pelo menos dez minutos em lume m+brando; deixe arrefecer antes de utilizar;

CHANTILLY DE FRAMBOESA

1. Transforme as framboesas devidamente lavadas e escorridas, em puré; Processe as framboesas para que virem um purê.

2. Bata as natas para que fiquem em ponto de chantilly com o açúcar e a baunilha;

3. Misture delicadamente o puré de framboesas, envolvendo, e reserve também;

MONTAÇÃO

1. Transfira o merengue, a base da nossa Pavlova, para um prato de servir assim bem jeitoso;

2. Recheie a cavidade do vulcãozinho com o chantilly de framboesa; depois espalhe o doce de mirtilo e por fim decore as frutas generosamente;

3. Esprema a laranja no final, generosamente, para dar um certo dramatismo!