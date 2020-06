Salada de Dobrada Crocante

Ingredientes:

- 200 gr de dobrada

- 1 iogurte

- 100ml de natas

- 100gr de amêndoa laminada

- 1 cenoura

- Alface a gosto

- Tomates cherry

- 1 pacote de batata palha

- 1 pacote de endívias

- 2 ovos

- 100 gr de pão ralado

- 100gr de farinha de trigo

- 1 limão

- Cereais corn flakes

- Azeite, pimenta branca, sal e hortelã - q.b

Modo de preparação:

Coza a dobrada com sal, limão, um pouco de salsa. Depois de cozida e tenra, escorra e corte em juliana bem fina.

A seguir, reserve.

À parte, prepare o molho: junte numa tigela um iogurte, meio pacote de natas, um pouco de sumo de limão, acrescente um pouco de hortelã picado tempere a gosto com pimenta branca.

Depois de preparado o molho, passe a dobrada por farinha de trigo, de seguida passe em ovos e, por fim, em pão ralado misturado com os corn flakes em farinha, depois de triturados. Leve a fritar em azeite.

Paralelamente, leve a amêndoa a tostar numa frigideira.

Faça o empratamento a gosto, usando as endívias, fazendo camadas de alface, cenoura raspada, batata palha, amêndoa tostada, regando com o molho preparado e juntando, por fim, a dobrada crocante. Use os tomates cherry para a decoração final.