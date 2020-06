Souflé de pescada em casca de queijo de Serpa

1 Cebola Picada

2 Colheres de sopa de manteiga

60 gramas de farinha

4 dl de leite morno

Coentros, sal e pimenta q.b

3 ovos

Sumo de limão a gosto



Confeção:

Descasque, pique e leve a cebola ao lume com a manteiga até alourar.

Juntamos a farinha, mexemos e juntamos o leite morno até ficar homogéneo e cremoso.

Retire do lume e ponha numa tigela onde juntamos a pescada, os coentros picados e temperamos com sal e pimenta a gosto.

Separam-se as gemas das claras.

Juntamos as gemas e o sumo de 1/2 limão ao preparado anterior.

Batem-se as claras em castelo bem firme e juntam-se ao preparado anterior envolvendo delicadamente.

Coloca-se o preparado na casca do queijo de Serpa e leva-se ao forno pré-aquecido a 180 graus mais ou menos 2 minutos.

Serve-se assim que sai do forno.