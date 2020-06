Sopa de Beldroegas

Ingredientes:

1 queijo de ovelha branco duro

2 molhos de beldroegas

0,5 dl de azeite

1 cabeça de alhos

6 ou 7 batatas médias

1 molho de coentros

Sal qb

1 ovo por pessoa

Preparação:

1. Arranje os coentros e as beldroegas e leve-os a refogar no azeite;

2. Ferva na água os caules das beldroegas com as batatas, deixe ferver uns minutos, retire os caules e reserve;

3. Adicione ao refogado a cabeça dos alhos inteira, apenas cortada ao meio, as batatas e um punhadinho de sal; envolva bem e deite a água das cozeduras até que as batatas estejam cozidas;

4. Quando as batatas estiverem cozidas, pode abrir-lhe uns ovos para escalfar, que deixa cozer no caldo, por exemplo;

5. Lasque o queijo na hora de servir, e já agora, umas sopas de pão!...