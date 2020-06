Lombo de Porco Doce

INGREDINETES:

- 2 lombinhos de porco;

- 3 colheres de sopa de açúcar mascavado;

- 2 colheres de sopa de mostarda;

- 2 raminhos de alecrim fresco;

- 2 colheres de sopa de vinho da Madeira;

- Sal;

- Pimenta;

- Azeite para finalizar.

PREPARAÇÃO:

1. Comece por secar os lombinhos com um pouco de papel de cozinha e de os por a repousar. Tempere com sal e pimenta e reserve;

2. Misture todos os ingredientes numa taça, mexendo com uma vara de arames para envolver bem e certifique-se que marina muito bem os lombinhos neste líquido. Deixe repousar o máximo tempo possível (o ideal é de um dia para o outro) até cozinhar;

3. Aqueça uma frigideira em fogo bem alto e antes de começar a cozinhar os lombinhos, baixe o lume. Pincele a frigideira com um pouco de azeite e pouse os lombinhos na frigideira até que fiquem bem caramelizados, rodando-os de cinco em cinco minutos, para tostarem de igual forma em todos os lados e ficarem com uma bela crosta exterior;

Bom apetite!