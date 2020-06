Bolo de Limão e Curcuma

INGREDIENTES:

- Spray antiaderente ou manteiga, para untar a forma;

- 215 gramas de farinha de trigo;

- 2 colheres de chá de fermento em pó;

- 1 colher de chá de sal;

- ¾ colher de chá de curcuma em pó;

- 2 limões;

- 200 gramas de açúcar mascavado, mais 2 colheres de sopa para polvilhar;

- 180 mililitros de natas azedas;

- 2 ovos grandes;

- 115 gramas de manteiga.

PREPARAÇÃO:

1. Aqueça o forno a 180ºC;

2. Unte uma forma de pão ou de bolo inglês e forre-a com papel vegetal, deixando um pouco do papel saliente dos lados, para desenformar mais facilmente;

3. Envolva a farinha, o fermento, o sal e a curcuma numa tigela grande;

4. De um dos limões extraia o sumo e rale a casca. Do outro, corte umas rodelas bem jeitosas para a decoração;

5. Misture o açúcar com as raspas de limão numa tigela média e envolva bem com as suas mãos, para aromatizar o açúcar;

6. Noutra tigela, bata as natas azedas com os ovos e duas colheres de sopa de sumo de limão até obter uma mistura homogénea;

7. Com a ajuda de uma espátula, adicione a mistura húmida à mistura de farinha, mexendo apenas para envolver. Adicione a manteiga derretida e torne a envolver levemente;

8. Transfira a massa para a forma já preparada e alise a parte superior. Utilize as rodelas de limão para decorar e polvilhe-as com o restante açúcar;

9. Leve ao forno até que a parte superior do bolo fique dourada e as bordas se afastem dos lados da forma durante cerca de 50 a 60 minutos. Na dúvida, pique com um palito para ter a certeza que o seu bolo está cozido;

Bom apetite!