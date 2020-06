Sopa de Peixe em Massa Folhada

INGREDIENTES:

- 1 cebola;

- 2 dentes de alho;

- 1 pimentão verde;

- 1 tomate;

- Salsa picada;

- 2 colheres de polpa de tomate;

- Piri-piri;

- 50gr de massa (à escolha);

- 2 filetes de pescada;

- 1 cenoura;

- Azeite;

- Massa folhada;

- 2 ovos;

PREPARAÇÃO:

1. Ponha a cozer o peixe em água. Depois de cozido, reserva-se o peixe e a água;

2. Pique a cebola, o alho e metade do pimentão e, num tacho, refogue em azeite. Junte a cenoura cortada em pequenos quadrados e o tomate picado;

3. Depois de tudo refogado, acrescente a polpa de tomate e a água da cozedura;

4. Depois de ferver a água, junta-se a massa e deixa-se cozinhar, aproximadamente dez minutos;

5. Finalmente, junte o peixe cozido, a salsa picada, o piri-piri e retifique de sal;

6. Disponha numa tigela, cobrindo-a com a massa folhada;

7. Pincele com gema de ovo e leve ao forno aproximadamente 5 minutos a 180 graus.

Bom apetite!