Brigadeirão

INGREDIENTES:

- 2 latas de leite condensado;

- 2 embalagens de natas;

- 2 chávenas de chá de chocolate em pó;

- 12 colheres de sopa de açúcar;

- 3 colheres de sopa de manteiga;

- 4 ovos grandes;

- granulado de chocolate para decorar;

- Medida da chávena = 240ml.

PREPARAÇÃO:

1. Num liquidificador, bata o leite condensado com as natas, o chocolate em pó, o açúcar, a manteiga e os ovos até que a mistura fique homogénea;

2. Entorne o preparado numa forma com um furo central untada com manteiga. Cubra com papel-alumínio e coza num forno médio (180º C), pré-aquecido em banho-maria, até ficar firme (cerca de 1 hora e meia);

3. Desenforme ainda morno e decore toda a superfície com o granulado;

4. Leve ao frigorífico por algumas horas e sirva.

Bom apetite!