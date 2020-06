Panquecas de Cereais

INGREDIENTES:

- 1 chávena de chá de farinha de aveia;

- 1 chávena de chá de farinha de trigo ou espelta;

- 1 chávena de chá de leite;

- 1 colher de sobremesa de fermento em pó;

- 1 colher de chá de canela;

- 1 ovo;

- 1 colher de sopa de azeite suave;

- 2 colheres de sopa de mel;

- Iogurte ou skyr e morangos para acompanhar;

- Pepitas de chocolate preto;

- Morangos qb.

PREPARAÇÃO:

1. Misture a aveia, a farinha de trigo ou espelta, o leite, o fermento, o ovo e a canela na liquidificadora (ou varinha mágica) até obter um creme homogéneo;

2. Numa frigideira anti-aderente coloque um pouco de azeite suave (colher de café);

3. Depois deite pequenas porções da massa (o equivalente ao tamanho de uma moeda de 50 cêntimos);

4. Vire as panquecas cereais quando começarem aparecer bolhas de ar;

5. Sirva com mel, iogurte, pepitas de chocolate e frutas do seu gosto.

Bom apetite!