Massa com Favas e Crocantes!

Ingredientes

1kg Favas descascadas

1 pacote de massa a seu gosto (eu escolheria assim uma massa mais encorpada tipo fetuccine ou o espaguete quadrado da Milaneza)

Azeite q.b.

Nozes 100gr

Amêndoas 100gr

1 limão (sumo e casca)

1 lima

2 dentes de alho

Sal

Pimenta

2 ou 3 fatias de pão já velhote

1 queijo de Nisa muito bem curado

1 painho do lombo

Hortelã da Ribeira fresca

Preparação

1. Num tacho fundo, aqueça água com um punhado de sal e a casa do limão; quando estiver a ferver ponha a massa a cozer; conte cinco minutos, junte as favas, deixe levantar fervura, conte três minutos e retire, passe por água fria e escorra tudo para dentro de uma taça; regue com um fio de azeite e tempere com o sumo de limão e o sumo de lima e envolva;



2. Num wok ou frigideira bem larga e funda, deite um fio de azeite generoso, os dois dentes de alho e envolva bem; atire lá para dentro o pão ralado, juntamente com as nozes e amêndoas picadas e deixe tostar/caramelizar;



3. Fatie o painho e deixe-o apenas ficar corante numa chapa, sem gordura nenhuma;



4. Escorra novamente a massa e as favas e se estiverem coladas, descole-as!; envolva-as no wok com tudo o que tem estado a deixar crocante; pique muito bem o painho depois de grelhado/frito e quando servir adicione o queijo de Nisa lascado e uma folhinha de hortelã;