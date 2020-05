Tarte de Nêsperas

INGREDIENTES:

- 16 nêsperas lavadas e descaroçadas (pode conservar a pele, se assim o entender);

- 3 colheres de sopa de vinho do Porto tinto;

- 1 colher de sopa de vinagre de sidra;

- 6 colheres de sopa de manteiga;

- 120gr + 6 colheres de sopa de açúcar amarelo;

- 3 ovos;

- 100gr de farinha de amêndoa (ou miolo de amêndoa triturado);

- 1 colher de chá de essência de nêspera;

- 2 mãos de farinha para bolos;

- 1 colher de chá de fermento em pó;

- 1 pitada de sal;

- Raspa de 1/2 laranja.

PREPARAÇÃO:

1. Comece por lavar, cortar e retirar os caroços às nêsperas, regue-as com uma colher de sopa de vinagre de sidra e três colheres de sopa de vinho do Porto e deixe a macerar;

2. Depois, numa frigideira que possa ir ao forno, de uns 22 ou 24 cm, derreta 2 colheres de sopa de manteiga e 6 colheres de sopa de açúcar amarelo para fazer assim um caramelo preguiçoso;

3. Reserve o caldo da marinada;

4. Retire do lume, aplique as nêsperas e deixe repousar;

5. Bata os três ovos inteiros, com a restante manteiga à temperatura ambiente;

6. Adicione o açúcar amarelo, a raspa de laranja, o sal, o fermento e a farinha de amêndoa até obter um creme fofo;

7. Por último, acrescente as mãos de farinha e bata novamente;

8. Leve novamente a frigideira ao lume apenas até tornar a levantar fervura;

9. Retire e verta a massa por cima, sempre dos lados para o centro, para não abater tudo;

10. Leve ao forno pré-aquecido durante cerca de uma meia hora, a 180ºC;

11. Quando retirar do forno, atenção ao caramelo, por isso vai ter uma janela de tempo para desenformar muito limitada;

12. Pique a tarte e verta-lhe por cima o líquido da maceração das nêsperas.





PARA FAZER A ESSÊNCIA DE NÊSPERA, quando descaroçar as nêsperas, guarde os caroços dentro de um frasco com um bom cálice de aguardente e deixe lá ficar uns dias. O sabor irá libertar-se e fica uma delícia!