Pataniscas de Bacalhau com Açorda de Ovas

Ingredientes para as Pataniscas de Bacalhau:

- 250 de bacalhau cru (demolhado em casa)

- 100g farinha de trigo sem fermento

- 20g de Amido de Milho

- 100g água gaseificada gelada

- 60 de leite (infusão com peles e espinhas de bacalhau, louro, alho)

- 2 ovos

- 2 cebolas pequenas, picadas

- 1 colher de sopa de azeite

- 2 dentes de alho, picados

- Salsa picada

- 1 pitada de paprika fumada (opcional)

- Pimenta em moinho (Malabar, Penja, Cubebe)

- Flor de sal

- Azeite para fritar

Modo de preparação das Pataniscas de Bacalhau:

1 - Lascar o bacalhau.

2 - Picar muito bem a salsa e a cebola.

3 - À farinha/amido, juntam-se os ovos e mistura-se rapidamente.

4 - Juntar a salsa e a cebola.

5 - Rectificar o sal e a pimenta e, usando, a paprika.

6 - Juntar o leite, o bacalhau, e em último a água gaseificada.

7 - Mexer bem.

8 - Fritar em azeite a 175º, e escorrer sobre papel absorvente.

Ingredientes para a Açorda de Ovas:

- Sável com ovas

- 1 limão

- 1 cs Vinagre de vinho branco

- 2 dentes Alho + 2 (picados)

- 2 cebolas

- 1 pedaço de kombu

- 1 Louro

- Pimenta em grão

- Sal marinho integral

- 1 pedaço de barriga de porco (de Montalegre)

- Azeite Virgem Extra do Douro

- Ovo bio

- Salsa

- Pão Alentejano

- Coentros

- Grão, demolhado 12h e cozido com um pedaço de bacalhau, cebola e salsa

- Flor de sal

Modo de preparação da Açorda de Ovas:

1 - Cortar a cabeça e o rabo do savel - reservar em água gelada, com um pouco de sal marinho durante pelo menos 2h.

2 - Num tacho, juntar água, cabeça e rabo do sável, cebolas, alhos inteiros, louro, sal e pimenta, um pedaço de kombu e um ramo de salsa.

3 - Quando ferver juntar vinagre, um rodela de limão e as ovas.

4 - Deixar cozer (15 a 20m).

5 - Desfiar o peixe e reservar.

6 - Desfazer as ovas e reservar.

7 - Filtrar o caldo e reservar.

8 - Fatiar o pão fino.

9 - Saltear a barriga de porco, em azeite e juntar alho picado (sem deixar ganhar cor).

10 - Juntar o pão e fritar ligeiramente.

11 - Juntar o caldo a ferver.

12 - Mexer sempre até pronto.

13 - Juntar o grão.

14 - Juntar o peixe, as ovas e cozer um minuto.

15 - Juntar um ovo ou gema.

16 - Temperar com um pouco de sumo de limão, flor de sal, pimenta e acabar com coentros (ou salsa).