Paella do “chef” Sardet

Ingredientes:

⁃ 6 asas de frango

⁃ 6 camarões

⁃ 6 lulas

⁃ 1 cebola

⁃ 2 dentes de alho

⁃ Pimento vermelho (a gosto)

⁃ 1 chávena de arroz sabroz (ou agulha)

⁃ Sal qb

⁃ Pimenta em grão qb

⁃ Salsa

⁃ 2 folhas de louro



Em primeiro lugar colocar ao lume 2 litros de água numa panela.

Adicionar 1 cebola, 2 dentes de alho, louro, um pouco de salsa, cabeças e cascas de camarão, pontas de asas de frango, sal, pimenta em grão e um fio de azeite.

Deixar o caldo apurar 30 minutos. Manter o caldo quente

Numa paelheira (ou numa frigideira anti aderente) fritar as asas de frango com um pouco de azeite e reservar o frango deverá estar previamente temperado de sal.

Sem limpar a frigideira juntar as lulas cortadas em rodelas e deixar cozinhar por 5 minutos.

Juntar o arroz e adicionar um pouco de caldo (bem quente). O lume deverá estar baixo para não queimar.

Juntar 2 colheres de chá de açafrão e uma de caril.

Adicionar o frango.

Ir mexendo e adicionar caldo sempre que necessário.

Quando o arroz estiver quase cozinhado, juntar o camarão e o pimento.

Finalizar com um pouco de salsa picada.