Estufado de Peixe Oriental

INGREDIENTES:

- 4 lombos de dourada ou robalo inteiros (com cerca de 250gr cada, limpos, as cabeças e espinhas também);

- 1 colher de sopa de óleo de côco;

- 8 chalotas;

- 5 pimentos tailandeses, 6 fatiados, 4 cortados ao meio;

- 5 dentes de alho;

- 2 talos de capim-limão ou alho novo (daqueles tenrinhos);

- 6 folhas de lima kaffir;

- 5 caules de manjericão, folhas reservadas para guarnecer;

- 5 hastes de coentro folhas reservadas para guarnecer;

- 4 raízes de coentro, limpas e aparadas;

- 3 colheres de sopa de sementes de coentro;

- 2 latas de leite de coco;

- 2 colheres de chá de sal, além de mais, a gosto;

- 1 limão;

- 1 lima;

- 1 talo de gengibre;

- 12 batatinhas novas.

PREPARAÇÃO:

1. Enxague bem os filetes, as cabeças e as espinhas dos peixes (não deve haver sangue) e seque-os. Mantenha os filetes no frigorífico até que seja hora de os usar;

2. Numa panela, aqueça o óleo em lume médio. Adicione a cebola fatiada fininha, os pimentos, o gengibre e o alho fresco e mexa até amolecer tudo (cerca de cinco minutos); Adicione as cabeças e as espinhas do peixe, 4 folhas de lima kaffir, hastes de manjericão, hastes de coentros, raízes de coentros e sementes de coentro e cozinhe mais 2 a 3 minutos. Misture o leite de coco e o sal; Cozinhe, coberto, por 1 hora;

3. Coe o líquido e limpe ligeiramente a panela; Adicione o sumo de limão e as raspas à mistura de coco; Prove e ajuste o tempero se necessário;

4. Coloque os filetes de volta na panela e cubra com a mistura de leite de coco; Cozinhe, coberto, em fogo baixo, até o peixe ficar opaco e cozido, cerca de 5 a 7 minutos.

5. Rasgue as folhas reservadas de manjericão e coentro.

Bom apetite!