Beef Wellington com redução de licor de maracujá

INGREDIENTES:

1 filé mignon com cerca de 20cm de comprimento;

300gr de cogumelos;

1 cebola;

8 fatias de presunto;

400gr de massa folhada;

1 pacote de natas;

Sal, mostarda dijon, azeite, ovos, pimenta, manteiga, orégãos, vinagre balsâmico, vinho branco e licor de maracujá- q.b

PREPARAÇÃO:

Em primeiro lugar, com o ralador, rale os cogumelos e a cebola.

De seguida, leve o preparado à frigideira, com um fio de azeite, temperando com sal e pimenta e junte, a seguir, um pouco de vinho branco. Deixe ficar até perder todos os seus líquidos. Quando estiver pronto, reserve até arrefecer.

Numa frigideira, sele a carne, depois de temperada a gosto.

Quando a carne estiver fria, barre toda a peça com mostarda dijon e enrole com as fatias de presunto.

Estenda a massa folhada e faça uma cama com o preparado de cogumelos, já arrefecido. Coloque, por cima, o lombo e feche a massa folhada.

Disponha no tabuleiro que irá levar ao forno e pincele com gemas de ovos.

Leve ao forno, a 200 graus, durante 30 minutos.

PARA A REDUÇÃO DE LICOR MARACUJÁ E ACOMPANHAMENTO: Enquanto o Beef Wellington está no forno, numa frigideira, coloque uma colher de sopa de manteiga, 1 pacote de natas, temperando com um pouco de pimenta branca e juntando um pouco de vinagre balsâmico. Por fim, refresca-se com licor de maracujá, deixando reduzir.

Estando já o molho preparado, para o acompanhamento, flameje uns tomates cherry também em licor maracujá. Para tal, coloque um fio de azeite na frigideira e junte os tomates cherry. Tempere com sal e orégãos e refresque com o licor de maracujá. Estando tudo pronto a servir, faça o empratamento ao seu gosto.