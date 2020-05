Pão Recheado

Ingredientes:

1 pão caseiro redondo (tipo alentejano)

2 embalagens de linguiça (os pacotes que trazem 4)

2 pacotes de queijo mozarela

1 cebola picada

2 dentes de alho

Maionese

Óregãos

Preparação:

1. Cortar todos os ingredientes em pedaços muito pequeninos

2. Misturar os ingredientes com a maionese

3. Fazer um corte pequeno redondo na parte de cima do pão (para fazer de "tampa")

4. Retirar o miolo ao pão

5. Colocar o recheio todo dentro do pão

6. Ir ao forno até o queijo estar derretido