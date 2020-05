Crumble de Maçã

INGREDIENTES:

- 1 kg de maçãs descascadas e cortadas em pedaços;

- Sumo de 1 limão;

- 2 colheres de chá de canela em pó;

- 300g de farinha sem fermento;

- 200g de açúcar;

- 180g de manteiga;

- Gengibre ralado q.b.

MODO DE PREPARAÇÃO:

1. Colocar as maçãs descascadas e cortadas em pedaços numa taça;

2. Juntar o sumo do limão, a canela e o gengibre, e misturar tudo;

3. Numa tigela, colocar a farinha, o açúcar e a manteiga;

4. Misturarmuito bem até ficar granulado;

5. Num recipiente de vidro, colocar a maçã no fundo, e espalhar o granulado por cima;

6. Levar ao forno durante durante 20/30 minutos;

7. Quando o granulado estiver dourado, retirar o crumble e servir.

Bom apetite!