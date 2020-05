Arroz de Grelos com Filetes de Bacalhau

INGREDIENTES ARROZ DE GRELOS:

- Cebola;

- Alho;

- Louro;

- Azeite;

- Sal;

- Arroz agulha;

- Grelos de couve.

MODO DE PREPARAÇÃO ARROZ DE GRELOS:

1. Fazer um refogado com azeite, alho cebola e louro;

2. De seguida, juntar o arroz e mexer durante dois minutos;

3. Acrescentar água a ferver, e, de seguida, os grelos;

4. Temperar com sal e deixar cozer;

5. Servir quando estiver cozido.

INGREDIENTES FILETES DE BACALHAU:

- 2 postas de bacalhau altas;

- 3 ovos;

- Farinha branca para panar;

- Óleo girassol para fritar.

MODO DE PREPARAÇÃO FILETES DE BACALHAU:

1. Fazer filetes com as postas de bacalhau, retirando as espinhas e as peles;

2. Depois, passar o bacalhau por ovo e farinha;

3. Levar a fritar;

4. Servir.

Bom apetite!