Rolo de Frango com Batatas Doces e Salada Fria de Beterraba e Rabanetes

Ingredientes para o Rolo:

- 750g de carne de frango picada

- 150g de queijo parmesão ralado

- 3 dentes de alho

- Manjericão fresco

- Sal

- Pimenta

- 100g de Amêndoas picadas

- 150g de espinafres em folha, frescos

- 100g de fiambre de peru

- Tomate seco ou cherry

- Azeite

- 1 copo de vinho branco

- Sumo de 1 limão

Ingredientes para a Batata Doce para assar no forno:

- 2 beterrabas

- 6 rabanetes

- Rúcula

Ingredientes para o Molho Vinagrete:

- 6 colheres de sopa de azeite

- 2 colheres de sopa de vinagre de sidra

- Sal

- Pimenta

- 1 colher de sobremesa de mostarda Dijon



Preparação do Rolo:

1. Neste tipo de receitas o ideal é fazer o rolo com alguma antecedência (género um dia) para que ele fique mesmo consistente e os temperos se fundam muito bem;

2. Numa taça funda, tempere a carne já picada com sal e pimenta e borrife-a apenas com o vinho branco; reserve;

3. Com a ajuda da 123, misture o queijo, os dentes de alho e o manjericão e triture tudo até obter uma pasta à qual deve adicionar a amêndoa picada;

4. Misture agora tudo na taça onde está a carne, envolva mesmo super bem e comece a tratar de fazer o seu rolo: estenda um papel vegetal numa bancada e disponha a carne em rectângulo, deixando alguma margem no papel;

5. Disponha então as fatias de fiambre, os espinafres e o tomate e enrole bem, tentando selar a carne o melhor possível;

6. Ponha num tabuleiro e regue com azeite, vinho branco e sumo de limão e leve ao forno previamente aquecido a 180ºC por cerca de 40 minutos.

Preparação do Molho Vinagrete:

1. Num frasco com tampa (reutilize um desses que tem em casa!) junte os ingredientes e agite mesmo muito bem até ver que o seu molho está homogéneo; utilize a gosto e reserve para tornar a usar quando quiser!