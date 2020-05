Morgado do Bussaco

INGREDIENTES:

- 6 claras;

- 120g açúcar;

- 150g mel;

- 100g farinha de noz.



MODO DE PREPARAÇÃO:

1. Bater as claras em castelo e depois juntar o açúcar e o mel;

2. Depois de bem batido, envolver a farinha de noz;

3. Numa forma com papel vegetal, formar quatro círculos com o preparado;

4. Levar ao forno a 180° durante 10 minutos;

5. Retirar e reservar.



INGREDIENTES PARA O DOCE DE OVOS:

- 15 gemas;

- 2 ovos;

- 500g de açúcar;

- 150g de água.



MODO DE PREPARAÇÃO:

1. Juntar o açúcar e a água e levar a ferver até formar uma calda em ponto pérola;

2. Juntar os ovos e as gemas bem misturados a essa calda, sempre a envolver;

3. Levar a cozer;

4. Retirar e reservar até estar frio.



FINALIZAÇÃO DA RECEITA:

- Colocar os círculos do preparado anterior num prato e rechear com o doce de ovos;

- Por fim, colocar noz inteira por cima e ainda açúcar em pó.

Bom apetite!