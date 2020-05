Semifrio de Chocolate e Maracujá

INGREDIENTES:

- Ovos (5 un);

- Açúcar (150 gr);

- Amêndoa moída sem pele (150 gr);

- Farinha (50 gr);

- Fermento em pó (5 gr);

- Polpa de maracujá (50 gr);

- Manteiga sem sal (100 gr);

- Natas 35% gordura (1 LT);

- Chocolate de leite (300 gr);

- Chocolate negro (200 gr);

- Folhas de gelatina (2 un);

- Maracujás frescos (5 un).

PREPARAÇÃO:

1. Bata os ovos e o açúcar em velocidade rápida;

2. Adicione a amêndoa, a farinha peneirada e o fermento em pó;

3. À parte envolva a polpa de maracujá com a manteiga amolecida e junte no conjunto anterior;

4. Coloque num tabuleiro forrado com papel siliconizado;

5. Coze a 170ºC durante cerca de 12 minutos;

6. Derreta previamente os chocolatinhos;

7. Leve as natas 1 ao lume e ainda quentes adicione a gelatina hidratada e escorrida. Verta o conjunto sobre os chocolates, deixando arrefecer até aos 30ºC;

8. Bata as natas 2 incorporando as bases de chocolate;

9. Decore ao seu gosto.

*Natas 1 - 0,200Kg

**Natas 2 - 0,590Kg

Bom apetite!