Espetadas de Frango com Batatas Gratinadas

Ingredientes para o Gratinado de Batata:

- 1kg de batatas

- 2 pacotes de natas

- 150g de queijo cheddar

- 150g de queijo parmesão

- Sal

- Pimenta

- Noz moscada

- Manteiga q.b.

- Ervas aromáticas a gosto

Preparação do Gratinado de Batata:

1. Descasque as batatas, lave-as e corte-as em rodelas muito finas. Use uma mandolina, se tiver;

2. Rale os queijos para uma tigela funda e misture-os bem com as natas e o queijo, até obter uma mistura pastosa, mas homogénea;

3. Verta agora esta mistura por cima das batatas, envolva muito bem com as suas mãos e certifique-se que todas as batatas ficarão envolvidas pelo molho;

4. Empilhe as fatias de batata como se fossem pilhas de moedas à la Tio Patinhas e disponha-as no tabuleiro previamente untado com manteiga, mas deitadas, até esgotar as batatas; verta o resto do líquido sobre as batatas e leve ao forno previamente aquecido a 180ºC durante cerca de 30min;

5. Se estiver a gratinar muito depressa, cubra com um papel de prata até cozinhar as batatas na totalidade.

RUI VALIDO

Acompanhe as batatas gratinadas com as espetadas de frango grelhadas, previamente temperadas com limão e sal.

Pode ainda fazer um molho de manteiga, com um bocadinho de tomilho, alho, vinho branco e azeite.