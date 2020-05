DOCE DA AVÓ COM BOLACHA MULATA DOS AÇORES

INGREDIENTES:

10 gemas de ovos;

4 pacotes de natas;

1 lata de leite condensado;

1 lata de leite condensado cozido;

1 pacote de bolachas mulata;

1 limão;

Chocolate culinário;

Amêndoa laminada;

Açúcar - q.b;

Começamos por fazer o doce da avó. Para tal, num tacho, misture 10 gemas de ovos e, por cada gema, uma colher de sopa de açúcar e outra de água. Misturar tudo muito bem. Deixe engrossar, mas sem deixar ferver. Reserve no frigorífico para arrefecer o creme.

Na batedeira, bata os 4 pacotes de natas. Quando ganhar um pouco de volume, junte 3 colheres de açúcar e 1 lata de leite condensado cru. Bata até ficar duro.

De seguida, parta, com as mãos, as bolachas e reserve.

No fundo do recipiente onde irá servir, coloque 1 lata de leite condensado cozido.

A seguir, junte o doce da avó, previamente arrefecido. Depois, introduza a bolacha.

Por fim, junte as natas que já bateu.

Para terminar, leve a torrar as amêndoas numa frigideira, para colocar por cima do doce e, com um raspador, polvilhe com chocolate culinário.