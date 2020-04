INGREDIENTES:

- 4 claras;

- 220g de açúcar branco;

- 2 colheres de chá de farinha Maizena;

- 1 colher de chá de vinagre.

PREPARAÇÃO:

1. Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2. Numa batedeira bata as claras a uma velocidade média até formar picos (não muito firmes). Aos poucos, adicione o açúcar, sem parar de bater. Aumente a velocidade e bata por mais 3 a 5 minutos até formar picos firmes. Acrescente o vinagre e bata mais um pouco. Quando terminar, a textura do merengue deve estar firme e brilhante.

4. Cuidadosamente, adicione ao merengue a farinha Maizena peneirada e envolva com o auxílio de uma espátula, ou na batedeira, a uma velocidade baixa.

5. Forre um tabuleiro com papel vegetal.

6. Despeje o merengue para um saco pasteleiro e faça pequenos globos alisando o topo de forma côncava.

7. Coloque o tabuleiro no forno e baixe a temperatura para 150ºC e coza durante 30 minutos (o tempo e/ou a temperatura poderão ter de ser adaptados consoante o forno).

8. Quando o tempo terminar, desligue o forno e deixe a porta entreaberta para que as Mini Pavlovas arrefeçam totalmente dentro do forno.

9. Decore com natas e iogurte grego, curd de limão e mirtilos, ou então seja criativo e faça outras combinações.

Bom apetite!