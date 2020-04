Arroz de Peixe com Coentros

INGREDIENTES:

- 1 pescada (de aprox. 1kg) cortada às postas (com cabeça);

- 2 chávenas de arroz bomba;

- 1 limão (casca + sumo);

- 1 cabeça de alhos;

- 1 copo de vinho branco + 2 colheres de sopa de vinho branco;

- Azeite;

- Sal;

- 1 bom molho de coentros frescos;

- Água;

- 1 colher de sopa de manteiga.

PREPARAÇÃO:

1. Comece por por a pescada ao lume a cozer em bastante água com a casca do limão, um punhado de sal e o vinho branco;

2. Assim que a pescada estiver cozida, retire a pescada para uma travessa, coe o caldo para um tacho que deve manter em lume brando, para aproveitar na cozedura do arroz;

3. Descasque os alhos e pique-os a seu gosto;

4. Deite um bom fio de azeite no fundo de um tacho largo e refogue os alhos com o azeite;

5. Acrescente o arroz e se for necessário, retifique o azeite, tempere com sal e baixe o lume; 6. Envolva bem com a ajuda de uma colher de pau;

7. Comece a arranjar a pescada. Retire as espinhas e a pele. Reserve;

8. Acrescente ao arroz o sumo de limão e as colheres de vinho branco e envolva bem;

9. Deixe evaporar e incorpore agora os coentros, bem lavados e picados a gosto;

10. Deite uma concha do caldo onde cozeu a pescada no tacho do arroz e envolva;

11. Vá repetindo a operação as vezes necessárias até que o arroz esteja a meio cozer, acrescente a pescada e torne a acrescentar o caldo, envolver, acrescentar;

12. Antes do arroz estar totalmente cozido, acrescente uma concha de caldo, a manteiga, envolva e tape o tacho;

Bom apetite!