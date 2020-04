Torta de Frango

INGREDIENTES:

- 3 ovos

-1/4 de chávena (chá) de azeite

-1 e 1/2 chávena chá) de bebida vegetal

-2 colheres (sopa) bem cheias de queijo ralado

-1 colher (café) de sal

-2 chávenas (chá) de farinha de aveia integral (ou outra a farinha integral), mais ou menos 280g

1 colher (sopa) fermento em pó

RECHEIO:

Preparação do frango

• 3 peitos de frango cortado ao cubos

• 1 cebola média

• 3 dentes de alho picado

• 1 tomate grande cortado (pode usar polpa de tomate)

• 1 colher de sobremesa de caril (opcional)

• sal a gosto

• coentros

• orégãos

Recheio com legumes (Opcional):

Courgete cortadinho

Alho francês cortado

Espinafres

PREPARAÇÃO:

1. No liquidificador coloque os ovos, o azeite, a bebida vegetal, o queijo ralado, o sal e a farinha de aveia

2. Dica: coloque sempre os ingredientes líquidos primeiro

3. Bata tudo por aproximadamente 2 minutos (se a massa ficar muito grossa acrescentar mais um pouco de bebida vegetal)

4. Acrescente o fermento em pó e bata por 15 segudos, para misturar o fermento à massa

5. Em seguida despeje metade dessa massa numa forma untada com óleo de coco e farinha de aveia

6. Depois adicione o recheio por cima dessa massa

7. Dica: caso não queira usar frango, pode optar por legumes, queijo, salmão ou atum

8. Cubra o recheio com o restante da massa

9. Opcional: decore com algumas sementes

10. Assar no forno pré-aquecido a 180º, por aproximadamente 35 minutos ou até ficar dourada

Bom Apetite!