Bolinhos de Sardinha

45 min.| 14 Unidades| Médio

Sem leite

Ingredientes:

- Batatas para cozer 2 (300g)

- Malagueta vermelha 1

- Alho-francês 1 250g

- Ovo M 1

- Sardinhas em azeite Pingo Doce 2 (240g)

- Coentros frescos 1/2 molho

- Sal 1 c. chá

- Pimenta preta q.b.

- Farinha 6 c. sopa

- Azeite 1 c. sopa

- Limas 2 (120g)

Preparação:

1. Descasque e lave as batatas. Corte-as em pedaços pequenos e coloque-as num tacho com água. Deixe cozinhar cerca de 15 minutos, ou até que estejam bem cozidas.

2. Entretanto, limpe a malagueta de sementes, pique-a e corte o alho francês em fatias finas. Reserve.

3. Escorra as batatas e, numa taça, esmague-as com a ajuda de um esmagador de batatas.

4. Adicione o ovo, as sardinhas escorridas, a malagueta, o alho francês, os coentros picados e a farinha. Tempera com sal e pimenta e esmague mais um pouco, misturando todos os ingredientes.

5. Forme bolinhos e leve ao frio.

6. Aqueça o azeite numa frigideira antiaderente e cozinhe os bolinhos durante cerca de 3 minutos de cada lado

7. Sirva com as limas partidas em gomos.