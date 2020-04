RECEITA DE BOLO DE MARACUJÁ

INGREDIENTES

• 2 chávenas de calda de maracujá com sementes

• 2 chávenas de óleo

• 1 laranja

• 4 chávenas de açúcar amarelo

• 8 ovos

• 4 chávenas de farinha

• 2 colheres de chá de fermento

MODO DE PREPARAÇÃO

Coloca-se tudo no liquidificador por esta ordem:

• 2 Chávenas de calda de maracujá

• 2 Chávenas de óleo

• 4 ovos

• 1 laranja com casca cortada aos quartos

Depois bate-se tudo

A seguir, misturam-se as 4 chávenas de açúcar amarelo, e bate-se mais um pouco

Deita-se o preparado numa taça, e juntam-se as 4 chávenas de farinha com 2 colheres de chá de fermento.

Para terminar, unta-se a forma com manteiga e farinha, e vai ao forno durante 45 minutos.