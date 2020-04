Bolo de Pão de Queijo

INGREDIENTES:

- 3 ovos inteiros;

- 3 chávenas (chá) de polvilho doce;

- 1 chávena (chá) de leite;

- 1 chávena (chá) de óleo;

- 1 colher (café) de sal;

- 150 g de queijo parmesão ralado;

- 1 colher rasa (sopa) de fermento em pó.

PREPARAÇÃO:

1. Pré aqueça o forno a 180 graus por 20 minutos;

2. Unte a forma (com furo no meio) apenas com óleo;

3. Bata no liquidificador os ovos, o leite e o óleo;

4. Numa taça misture, aos poucos, o polvilho e o queijo, mais o que foi batido no liquidificador;

5. Coloque o fermento e mexa devagar;

6. Colocque o preparado no forno a 180 graus por 30 minutos.

Bom apetite!