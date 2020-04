Torta de Pão de Ló com Doce de Tomate

Ingredientes:

- 6 ovos

- 200g açúcar

- 190g farinha

- Bicarbonato pó royal

- Raspa de limão

Preparação:

1. Misturar os ovos com o açúcar até ficar cremoso;

2. Juntar a farinha peneirada com o fermento;

3. Juntar as raspas de limão;

4. Envolver tudo muito bem;

5. Untar um tabuleiro e forrar com papel vegetal;

6. Pôr no forno pré-aquecido a 180º;

7. Tirar do forno ao fim de 19 minutos e enrola-se para fazer o formato da torta;

8. Por fim recheia-se com doce de tomate.