Torta Amarela

Ingredientes para a Torta:

- 6 ovos

- 150g açúcar

- 150g farinha

- 1 pitada de sal

- Manteiga para untar a forma

- Papel Vegetal

Ingredientes para o Recheio:

- 6 gemas

- Raspa de 1 limão

- 1 pau de canela

- 8 colheres de sopa de água

- 6 colheres de sopa de açúcar



Preparação:

1. Comece por fazer a torta: Unte um tabuleiro com manteiga, forre-o com papel vegetal e torne a untar com manteiga, o papel vegetal; polvilhe com sal e açúcar e reserve;

2. Agora passe ao recheio: num tacho leve ao lume a água com o pau de canela e a casca de limão e deixe levantar fervura para preparar a sua infusão; retire o pau de canela e a casca de limão, mude de recipiente e reserve;

3. Separe as gemas das claras: bata as claras em castelo e reserve;

4. Bata as gemas com o açúcar até obter um creme branco e fofo, que faça bolhas; incorpore a farinha peneirando-a e no final incorpore bem as claras;

5. Aqueça o forno a 180ºC;

6. Verta o preparado no tabuleiro que untou e leve ao forno até cozer apenas o suficiente, cerca de uns 18 minutos;

7. Separe as gemas e pique-as com um palito, num coador, para dentro de um tacho, para que se libertem da película; envolva o açúcar e junte a água; leve ao lume médio até engrossar, mexendo sempre; retire do lume quando estiver com a textura de creme;

8. Assim que a torta estiver pronta, retire-a do forno e vire o tabuleiro sobre um pano polvilhado com açúcar; espalhe muito bem o creme por toda a torta e depois enrole-a;

9. Deixe ficar apertado durante uns minutos e sirva apenas depois.