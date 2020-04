Pataniscas de Polvo com Arroz de Polvo

INGREDIENTES:

- 1 polvo (1kg);

- 300gr de arroz agulha;

- Azeite q.b;

- 2 cebolas;

- 3 dentes de alho;

- 2 folhas de louro;

- 2 tomates;

- 60ml de vinho branco;

- 2 ovos;

- 120gr de farinha de trigo Tipo 65 sem fermento;

- 60ml de leite;

- 1 colher de café de bicarbonato de sódio;

- 1 colher de café de fermento em pó;

- 1 limão;

- Coentros q.b;

- Sal e pimenta branca q.b;

- Óleo para fritar.

PREPARAÇÃO:

1. Coze-se o polvo, aproximadamente 45 minutos;

2. Retira-se o polvo cozido e acrescenta-se à água da cozedura 900ml de água. Deixa-se ferver;

3. Corta-se as pontas do polvo e a cabeça e reserva-se. Corta-se o restante polvo, em pedaços, e reserva-se também;

4. Numa frigideira, aquece-se azeite e juntam-se uma cebola picada, alho e uma folha de louro. Não se deixa refogar;

5. Partem-se os ovos para uma tigela e mexe-se com uma vara de arame;

6. Mistura-se o leite, tempera-se com sal, pimenta e sumo de limão. Mistura-se a farinha e mexe-se;

7. Junta-se o bicarbonato de sódio e o fermento e envolve-se tudo muito bem;

8. A seguir, junta-se o preparado na frigideira, sem a folha de louro;

9. Por fim, o polvo cortado aos pedaços e coentros picados;

10. Num tacho, coloca-se azeite, uma cebola, alhos e uma folha de louro. Mexe-se sem deixar alourar, adicionando o tomate, até desfazer-se;

11. Junta-se o arroz, temperando com sal e pimenta branca. Adiciona-se o vinho branco, até evaporar o álcool;

12. Junta-se a água de cozer o polvo, tapa-se e deixa-se 10 minutos a ferver;

13. A seguir, juntam-se a cabeça do polvo cortada aos pedaços e os coentros picados. Deixa-se repousar durante 5 minutos;

14. Numa frigideira coloca-se o óleo a aquecer para fritar as pataniscas, estando, a seguir, tudo pronto a servir.

Bom apetite!