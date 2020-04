Semifrio de Morango 

Ingredientes

1/2 Kg de morangos

230g de açúcar

6 folhas de gelatina vermelha

2 pacotes de natas de

Preparação:

Meter os morangos numa taça. Juntar o açúcar. Demolhar as 6 folhas de gelatina. Triturar os morangos com o açúcar. O preparado triturado vai ao lume ferver durante 3 minutos. Escorrer bem as folhas de gelatina vermelhas. Bater os dois pacotes de natas até ficarem cremosa. Juntar as folhas de gelatina escorridas ao preparado de morangos. Juntar e envolver as natas batidas ao preparado de morango. No final, depois de envolver tudo muito bem, deitar para uma forma comprida para ir ao congelador.

Nota: se quiserem mais gelado, tiram do congelador só na hora de servir; se quiserem mais fofinho tiram um bocadinho mais cedo do congelador.

À parte deixar uns morangos cortados aos pedacinhos com açúcar para fazer calda. Depois tritura-se para fazer o molho que vai cobrir o semifrio.