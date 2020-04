Folar doce com maçã

Polvilhe com a farinha a área de trabalho da bancada da cozinha e estenda a massa com um rolo, fazendo um rectângulo. Espalhe por cima a maçã picada e enrole como se fosse uma torta. Corte porções com cerca de 3 centímetros de largura e coloque-as na forma, lado a lado e com a parte cortada virada para cima. Cubra com um pano e deixe levedar mais 1 hora em local quente.