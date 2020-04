Receita Bombom Aberto

Funciona em três partes

(primeiro o brigadeiro branco, depois o ganache e depois no final a montagem que são os morangos)

Brigadeiro branco

Ingredientes:

2 latas de leite condensado (caixa com 395 gramas)

1 caixa de natas frescas (com 200ml)

1 colher de sopa de manteiga.

Preparação:

Numa panela, coloque as duas latas de leite condensado e leve em fogo médio sempre misturando para não queimar. Depois acrescentar as natas.

O ponto é quando o brigadeiro estiver soltando aquelas borbulhas mais densas e estiver consistente no ponto cremoso. Despeje numa travessa para esfriar.

Ganache Tradicional

Ingredientes:

300 gramas de chocolate culinário meio amargo picado

300 gramas de natas

Preparação:

Derreta o chocolate em banho Maria. Acrescente as natas e misture bem.

Montagem Bombom Aberto:

1 caixa de morangos ou 250 gramas de uvas verdes sem caroço.

Para montar:

Colocar no brigadeiro branco primeiro os morangos ou uvas no meio e depois o chocolate por cima. Colocar no frigorifico por 1 hora.

Finalizar com morangos em cima ou raspas de chocolate para decorar.