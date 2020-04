Bacalhau gratinado no forno  

Ingredientes

2 lombos de bacalhau

4 batatas médias

4 cenouras

1 cebola

4 dentes de alho

1 folha de louro

Molho béchamel

Queijo (a gosto)

Sal

Pimenta

Azeite

Noz moscada

Preparação:

1. Comece por cozer o bacalhau em duas partes de água para uma parte de leite; escorra, lasque e reserve o líquido, devidamente coado;

2. Lave muito bem as batatas, corte-as em cubos e escalde-as no líquido onde cozeu o bacalhau, temperado com noz moscada; escorra e reserve;

3. Pique a cebola com o alho e refogue muito bem num generoso fio de azeite, com a folha de louro;

4. Descasque e rale a cenoura e incorpore no refogado, envolvendo bem;

5. Acrescente o bacalhau lascado e a batata escaldada e envolva;

6. Caso esteja a ficar com pouco líquido, aproveite e verta uma concha do líquido onde cozeu o bacalhau e escaldou as batatas e acrescente ao tacho; reduza o lume e deixe que evapore;

7. Prepare o seu molho béchamel, rectifique os temperos e retire o tacho do lume;

8. Incorpore o béchamel, o queijo se assim o entender, envolva muito bem e distribua num tabuleiro de ir ao forno;

9. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante cerca de 15 minutos, apenas para tostar.

10. Acompanhe com legumes salteados!