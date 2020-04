Batata doce recheada com grão de bico e atum salteado

Ingredientes

Batata doce

100g de grão de bico cozido

1 cebola grande picada

3 alhos picados

2 latas de atum

1 ovo

Pimentos

Pimenta preta

Queijo ralado

Modo de preparação

1. Cozer a batata doce;

2. Retirar o interior da batata com o auxílio de uma colher;

3. Saltear o grão com 1 fio de azeite, o atum, o interior da batata, alho, cebola, 1 ovo, pimento cortado aos pedaçinhos e pimenta preta;

4. Rechear a batata com o salteado;

5. Colocar queijo ralado por cima e levar ao forno durante 20 minutos a 180°.

Fácil, rápido e tão apetitoso