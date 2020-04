Bolo de Laranja da Catarina Gouveia

PREPARAÇÃO:



1. Bater quatro gemas com sumo de duas laranjas;

2. Juntar duas chávenas (de chá) de farinha de aveia ou farinha de trigo sarraceno e as raspas de uma laranja;

3. Opcional: juntar uma chávena de açúcar de coco ao creme;

4. Envolver ao preparado anterior, as quatro claras em castelo e uma colher de chá de fermento;

5. Levar ao forno durante 15 minutos, a 180ºC;

6. Decorar a gosto com farinha de coco ou coco ralado.



Bom apetite!